Tallinna kaitsealale rajatakse uued terviserajad elujõuliste puude arvelt

Delfi lugeja poolt saadetud fotodelt on näha, kuidas ehitustööde käigus on maha võetud suurel hulgas puid. Urmas Kõpp selgitas, et raie oli vajalik selleks, et tagada terviseraja kolme meetrine standardlaius, mis võimaldab kahtepidist liikumist. „Raiet tehakse minimaalselt. Ehitustööde tsoonis olevad puud kaitstakse vigastuste vältimiseks puidust katetega," kinnitas Kõpp.