Sõjast ei jää puutumatu miski, kaasa arvatud keskkond. SEI Tallinna vanemekspert Harri Moora selgitas, millises ulatuses on senine sõjategevus Ukrainas laastanud looduskeskkonda ning kuidas üldse on võimalik militaarvaldkonda kliima- ja keskkonnahoidlikumaks muuta.

"Kahjuks on näha, et Venemaa armee sõjaline tegevus Ukrainas ei järgi mitte mingeid rahvusvahelisi kokkuleppeid. Pommitatakse valimatult nii tsiviilhooneid, tööstusettevõtteid kui ka elutähtsaid rajatisi. Kõik see põhjustab väga suuri kannatusi inimestele ja looduskeskkonnale."