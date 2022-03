Keskkonnaamet seiskas kaitsealuse linnu tõttu Mustamäel terviseradade ehituse

Keskkonnaameti juht Rainer Vakra avaldas täna ühismeedias, et Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal nähti mõned päevad tagasi kanakulli. Just seetõttu otsustas amet metsas raied ja mürarikkad tööd peatada. „Kanakull kuulub II kaitsekategooriasse ja on Eesti Punases Nimestikus arvatud ohualtite liikide hulka, kuna tema arvukus on madalseisus," põhjendas Vakra tööde peatamist.

Vakra kirjutas veel, et maa kuulub RMK-le, ehitustööde tellijaks on Tallinna keskkonna-ja kommunaalamet, töid teostab Altos Teed OÜ ja projekt on koostatud SA Eesti Terviserajad eestvedamisel. Ta lisas, et mustamäe elanikke protsessi ei kaasatud ja projekti eestvedajatel on nüüd augustini aega, et piirkonna inimestele oma plaane tutvustada ja mõistlike loodussõbralike kokkulepeteni jõuda.