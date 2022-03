Puidutöösturid soovivad tõsta riigimetsade raiemahtu

Eesti metsa- ja puidutööstuse liit (EMPL) kirjutas esmaspäeval peaministrile ja mitmele teisele valitsuse liikmele pöördumise, kus kutsus üles suurendama riigimetsades tehtavate raiete mahtu. Põhjusena tõi liit välja Venemaale ja Valgevenele kehtestatud sanktsioonid, mis kärbivad Eesti tööstustele saadaolevat puitu. Liidu andmetel pärines mullu 30% puidutöösturitele vajalikust toorainest just nendest riikidest. Samuti hoiatab EMPL oma kirjas, et puidutööstuse laod on tühjenemas ja töö seiskumas. Lahendusena teeb EMPL riigile ettepaneku tõsta eelmise keskkonnaministri vähendatud riigimetsa raiemahte ning leevendada lindude pesitsemise ajal kehtivat raierahu. Samuti soovitavad nad välja töötada toetusmeetmed, mis aitaks puitu kasutada kaugküttes.