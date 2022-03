Sveti sõnul on Tallinna linn aastaid teinud teavitustööd naastrehvide kahjulike mõjude kohta, kuid 62% autojuhtidest eelistab jätkuvalt naastrehve.

Selle tulemusena ladestub talve jooksul linna teedele valdavalt naastrehvidega lahti sõidetud ja hulgaliselt peentolmuks muutunud teekattematerjale. Uuringute kohaselt tekitab üks sõiduk 2,2 kuni 3,5 kg tervisele ohtlikku tolmu 100 kilomeetri kohta.

Arvestades, et Tallinnasse on registreeritud vähemalt 200 000 autot, tekitavad need talve jooksul tervisele ohtlikku tolmu tuhandeid tonne. Kõik Tallinna elanikud hingavad seda tolmu sisse.

Miks aga olukorrale enne aprilli lõppu lahendust ei tule?