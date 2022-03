Mihkel Tammo: rohepöördega võiks Eestist saada digivundamendil põhinev innovatiivne roheriik

Sellega on Eesti rohepöörde teekonnal alanud nii-öelda roheliste fooritulede laine, mida mööda saab mass vastutustundlikke liiklejaid nüüd peatumata edasi liikuda. Rohelisele lainepikkusele on jõudnud ka aina rohkem poliitikuid, ettevõtjaid ja presidente. President Alar Karis ütles rohepöördele keskendunud tööandjate aastakonverentsil „Tuulelohe lend 2022“ peetud kõnes, et rohepööre ei ole enam ammu pelgalt keskkonna küsimus, vaid sellest sõltuvad otseselt meie julgeolek ja majanduslik konkurentsivõime. President Kersti Kaljulaid tõi Rohetiigri aastakoosolekul esile, et tuleviku kindlustamiseks peaks Eesti olema üks globaalse rohepöörde eestvedajatest ja me ei saa enam maailma majanduses toetada neid, kes end tulevikuks ette ei valmista ja kohaneda ei taha.

EASi ja KredExi ühendasutus on võtnud üheks oma missiooniks olla ettevõtetele rohepöörde läbiviimisel toeks nii teadmiste kui rahastusega. Fooritulede kujundiga jätkates ongi meie ülesandeks justkui sõiduõpetajana ettevõtjaid rohelises foorilaines hoida, et tee rohepöördeni sujuks ilma viperusteta. Märtsikuu viimasel päeval toimuval Rohelise Laine veebikonverentsil anname juba koos Rohetiigri ja ettevõtetega esimese ülevaate, kuidas tänaste regulatsioonide keerises liigelda ning millised on seejuures ettevõtete väljakutsed ja võimalused; miks ja kuidas muutlikes oludes jätkuvalt kestlikke tehnoloogiad, tooteid ja teenuseid välja töötada ning kuidas riik saab seal toeks olla.