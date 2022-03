FOTOD | Hüvasti, senine pärnaallee! Tallinna südames tehti puudega üks-null

Tallinna linnavalitsusel on sel aastal kavas ehitada ümber ja täielikult renoveerida nii Jõe kui ka Pronksi tänav, kuhu ehitatakse muuhulgas rattateed, mida tänavatel praegu pole. Uuenenud Pronksi tänavale istutakse tee mõlemale küljele puudeallee, kus on 43 puud ja 1372 põõsast.

Kohalikud elanikud üritasid raieluba vaidlustada, ent tulutult. Pronksi tänava elanik Kaja Kunnase sõnul on vanu terveid puid linnas niigi vähe. "Uuele tänavale annaks ju palju juurde see, et seal on need vanad puud. Arvan, et kõik ratturid ja jalakäijad armastavad puid," rääkis ta mõne päeva eest Eesti Päevalehele.

Asjaolu, et tänavaremondi käigus istutatakse uued puud asemele, ei ole Kunnase jaoks rahuldav. "See ju võtab aega. Need väiksed taimed kasvavad nii aeglaselt."

Kesklinna vanem Monika Haukanõmm rääkis, et linnaruumi ümberkujundamisel on esimene eelistus säilitada muidugi olemasolev haljastus. "Paraku ei ole alati võimalik seda teha - kui remondi käigus tuleb välja vahetata kogu maa-alune osa ning rohelus on asfaldilintide vahele kitsaks ribaks surutud on mõistlik luua uus haljastus. Uuenenud tänav annab kõrghaljastusele rohkem ruumi ja meeldivama kasvukeskkonna – tänavat hakkab kaunistama tee mõlemale küljele istutatav puudeallee. Vabandame ebamugavuste pärast ja loodame mõistvale suhtumisele."