RMK kaitseb ohustatud maastikke

Elurikkuse seisukohalt on see halb, sest paljud ohustatud ja haruldased taimeliigid kasvavad kõige paremini just niidualadel – sellised on näiteks mitmed käpalised, nurmenukud ja kullerkupud. Tavalised põllud ja heinamaad on nende jaoks liiga intensiivselt majandatud ning kui niidud kinni kasvavad, kaovad ka Eestist mitmed taimeliigid ja nendega seotud putukad. Näiteks on Eestis oluliselt vähenenud kullerkupu ja temaga koos elava kullerkupukärbse levik. Samas on niidutaimed lisaks elurikkusele ja silmailule väga olulised ka erinevate tolmeldajate jaoks, kes lisaks looduslikele kooslustele tolmeldavad ka meie põllukultuure.