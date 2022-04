Eksperdid: Tallinn planeerib uusi rattateid valedesse kohtadesse, jättes autodele liialt ruumi

Neljapäeval korraldas Tallinna linnavolikogu seminari, et linnavalitsus saaks tutvustada avalikkusele edasisi rattateede plaane. Seminariruum oli täis rattaentusiaste, kes olid tulnud kuulama, kuidas Tallinn lõpuks korraliku rattateede võrgustiku välja ehitab. Iga rattateedega tegeleva abilinnapea kohta oli esinema kutsutud ka üks liikuvusekspert: sõna said Tallinna abilinnapead Madle Lippus ja Vladimir Svet ning eksperdid Marek Rannala ja Tõnis Savi, lisaks linnavolikogu esimees Jevgeni Ossinovski.

Eksperdid Rannala ja Savi kutsuti kohale selleks, et nad annaksid tagasisidet linnavalitsuse plaanidele. Tõnis Savi alustas oma ettekannet luukere pildiga, viidates sellele, et ta on tüdinenud hindamist järjekordset linnaisade plaani. Seejärel näitas ta visuaale linnavalitsuse eelnevate aastate rattaplaanidest, mis kunagi tõeks ei saanud.

Eratundi meenutas kogu üritus seetõttu, et eksperdid ei piirdunud pelgalt arvamuse avaldamisega, vaid näitasid visuaalselt linnaametnikele, kuidas oleks erinevalt linna plaanidest mõistlik näiteks Luise või Endla tänavale rattatee ehitada. Abilinnapea Vladimir Svet istus Tõnis Savi ettekande ajal esireas nagu tubli õpilane ja kuulas. Savi lubas Svetile hiljem isegi joonised saata, kui viimane soovib nende järgi linnavalitsuse plaanid ümber teha.

Mida eksperdid siis linnavalitsusele ette heitsid?