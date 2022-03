Tšornobõlis lõõmavad metsatulekahjud

Ukraina võimud on hoiatanud, et piirkonna Vene vägede käes olemine takistab põlengute kontrolli alla saamist, vahendab the Guardian. Kuigi pole kindel, kas tulekahjusid põhjustasid mürsud, süütamine või mingi muu alge, peab Ukraina parlament tõenäoliseks seost Venemaa agressiooniga. Tuumakatastroofi tagajärjel surnud puud on tulele eriti vastuvõtlikud ning Ukraina ametnikud kardavad, et tuli võib jõuda tuumajaamani.