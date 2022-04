KAART | RMK plaanib armastatud puhkusekohas lageraiet. Kohalikud on murest murtud: Aegviidu kaotab oma võlu

Harjumaa elanike seas populaarse Aegviidu terviseraja äärsed metsad on jõudnud vanusesse, millest alates RMK soovib neid raiuma hakata. Riigimetsa on Aegviidu ümbruses 124,9 hektarit, millest raieküpseks hindab RMK 45 hektarit. Järgmise kuue aasta jooksul kavatsetakse sellest 16,3 hektarit lagedaks raiuda. Plaanile on vastu rühm kohalikke, kes kardavad raiete mõju kodukoha loodusele ja enda elukvaliteedile.

Aegviidu elanik Kristo Eist ütles, et metsamajandamise vastu pole kohalikel midagi, probleemiks peavad nad just lageraieid. Tema sõnul võiks kogukonnale armsaid metsasid majandada püsi- või valikraietega. „Aegviidu kaotab oma võlu ja ilu. See on üle saja aasta olnud looduse-, suusa- ja matkasõprade seas tuntud koht, ent nende lageraielankide vahel on lihtsalt väga kole käia,” põhjendas Eist.