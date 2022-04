Tootmisvõimsuste ebapiisav maht nii meil kui naaberriikides on olnud teada aastaid. Meie energiajulgeolek ja -sõltuvus on tugevalt mõjutatud välisturgudest, fossiilsetest kütustest ja eriti Venemaa maagaasist. Aastaid on soositud taastuvenergiapõhistele lahendustele üleminekut, kuid alles viimastel aastatel on see saanud Eestis tõsisema hoo sisse.

Miks tasub nii era- kui äriklientidel eelistada päikeseenergialahendusi eriti täna, mil energia-hinnaralli teeb alatasa uusi rekordeid?