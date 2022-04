FOTOD | Tallinna rattateede lagunemine jõudis järgmisele tasemele: punane värv kolis sõiduteelt haljasalale

Tallinnasse eelmisel suvel rajatud ajutised rattateed on lagunenud alates rajamisest saadik. Pärast pikka talve on Tehnika tänava rattateest alles aga vaid mõned üksikud punased laigud. Suurem osa punasest värvist on tänaseks hoopis tänaval paikneva puudeallee all. Eeldatavasti sattus see sinna lumega, mis talvise teehoolduse ajal haljasalale lükati.