Mikroplasti avastused jätkuvad. Nüüd leiti osakesi inimeste kopsudest

„Me ei osanud oodata, et leiame kõige rohkem mikroplasti osakesi kopsude madalamates piirkondades. Lisaks ei osanud me oodata nii suurel hulgal mikroplasti," ütles uuringu üks autoritest Laura Sadofsky Suurbritannia meditsiinikoolis. „See on üllatav, sest hingamisteed on kopsude alumistes osades väiksemad ja me oleksime oodanud, et nende suurustega osakesed filtreeritakse välja või need jäävad kinni enne nii sügavale jõudmist."