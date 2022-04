Europarlamendi saadik: Eesti metsamajandamine ei ole jätkusuutlik, lageraie ei ole õige viis

Esimeses videos seisis Waitz lageraie raiesmikus ja juhtis tähelepanu sellele, et puud võeti maha energiatootmise jaoks, sest need ei olnud piisava paksusega saetööstuse jaoks. „Näete ise, milline laastav efekt on suurtel masinatel nagu harvesteridel siinsele pinnasele ja metsa ökosüsteemile."

Teises videos on europarlamendi saadikul sõnum erametsaomanikele: kui sa müüd oma metsa suurele pelletitootjale nagu Graanul Invest, hävitavad nad oma tegevuse metsa elurikkust, põhjustavad erosiooni ja liigseid CO2 heitmeid. Ta näitab videos Graanuli Investi tehast, kus on näha lõputus koguses palke.

„Neid palke oleks saanud kasutada saetööstuses, aga selle asemel lähevad need energiatootmisesse. Me ei peaks enda väärtuslikku ressurssi sellisel viisil kasutama," rääkis ta.

Lisaks juhtis Waitz tähelepanu sellele, et Graanul Invest teeb liigset lageraiet ka looduskaitsealusel Natura 2000 alal. Nimelt ei tohi seaduse järgi Natura 2000 alal teha lageraiet rohkem kui ühel hektaril. Waitz näitab aga ala, kus on mitmeid hektareid Natura 2000 alal lageraiega eemaldatud. Tema sõnul on tegelikult juba fakt, et Eestis üldse tohib Natura 2000 alal metsa maha võtta, väga mruettekitav.