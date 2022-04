Tallinnas tuleks muuta ainult ühte asja, et autojuhid enam ei kihutaks

Aastaid on kiiruseületamine olnud üks kahest peamisest põhjusest, miks eestimaalased liikluses hukkuvad. Liiklusohutuse tagamiseks soovitavad eksperdid vähendada liikumiskiirust. Helsingis, Oslos, Brüsselis ja Pariisis on 30 km/h uus norm, Tallinnas on see endiselt 50 km/h. Millal läheb Eesti pealinn teiste Euroopa pealinnade jälgedes?

Tallinnas linnaruumi eest vastutava abilinnapea Madle Lippuse sõnul kehtib paljudes Tallinna piirkondades juba praegu piirkiirus 30 km/h, aga liiklejad ei järgi seda.