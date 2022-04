„Nendes kohtades on olemas aktiivne rattaliiklus ja lisaks võimalus muuta rattaga liiklemist turvalisemaks ilma kapitaalremonti," sõnas Svet. Plaanid on kavas ellu viia tänavu sügisel ja järgmise aasta kevadel.

Svet arvas, et valitud ristmikele ja ühistranspordipeatusele tähelepanu pööramine muutub nüüdsest linnavalitsuse iga-aastaseks praktikaks, sest elu on näidanud, et need on peamised probleemkohad. „Tajume, et seal on inimestel ebamugav ja ebaturvaline, oleme saanud elanikelt ka tagasisidet. Lisaks näiteks Kaarli puiesteel oli ju möödunud sügisel ka avarii."