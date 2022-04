KUULA SAADET | Toidu raiskamist vähendav äpp pakub kvaliteetset restoranitoitu

Fudleri tegevjuht Rudolf Saluoks rääkis podcast´is „Rohepööre“, et Eestis liigub jäätmetesse metsikult suur kogus toitu. „Aastas visatakse Eesti restoranides, kohvikutes, poodides jms toiduasutustes ära umbes 50 miljoni euro eest kvaliteetset toitu. See on metsikult suur kogus ja sellest tulenevalt tekkis idee, kuidas seda üheskoos vähendama hakata,“ kirjeldas Saluoks ideed. Nii loodigi aastal 2020 veebileht Fudler, mille kaudu saab tellida restoranidest ja kohvikutest lõunatundidel müümata jäänud toitu väga soodsa hinnaga. Erinevus tavapärase toiduga seisneb lihtsalt selles, et toidu müügile tuleku kellaaeg on pärastlõunane ning selle toidu mittemüümisel oleks toidu saatus jäätmetesse liikumine. „Kell 15-16 vahemikus tellida endale restoranist või kohvikust päevapakkumine on veel igati adekvaatne. Toidu kvaliteet on säilinud ning meie partnerid hoolitsevad ka kvaliteedikontrolli eest,“ lisas Fudleri tootejuht Kerttu Jaansalu.