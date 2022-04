Kohalike ja ekspertide poolt maha laidetud bussiparkla Tallinna kesklinnas saab peagi valmis

Oktoobris kirjutas Eesti Päevaleht, et Uue Maailma elanikud ja piirkonnakooli juht on mures, sest uus bussiparkla Pärnu maantee viadukti all võib nende hinnangul muuta laste koolitee ohtlikumaks. Piirkond peaks ohutuma linnaruumi poole püüdlema ka "Tallinn 2035" strateegia järgi, kus Uus Maailm on märgitud lapsesõbraliku linnaruumi pilootalana.

Nördinud olid ka liikuvusekspert Marek Rannala ja TTÜ rohepöörde prorektor Helen Sepping-Sooväli, kelle hinnangul ei ole ratsionaalne ja jätkusuutlik kasutada kesklinna avalikku ruumi bussiparklana. Rannala märkis, et nii Helsingi kui ka Stockholm on suutnud bussiliinid korraldada selliselt, et bussid on kogu aeg käigus ja juhid teatud kohtades vahetuvad.