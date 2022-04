Aus ülestunnistus Eesti ametnikelt: me ei saa tegelikult aru, mida rohepööre tähendab ja kuidas seda teha

Rohepöördega tegelemine on moes – hetkel on Eestis koostamisel mitmed uuringud ja analüüsid, mille üheks eesmärgiks on leida viisid, kuidas rohepöörde põhimõtteid igapäevaelus rakendada ja püstitatud eesmärkideni jõuda. Valminud mitmed strateegilised ja visioneerivad dokumendid, mis seda teemat puudutavad. Ometi pole tänaseks ühtset arusaama, mida rohepööre tähendab ning sellest tulenevalt puudub ka täpne tegevuskava. Ka on kaheldav, kas rohepööre on ühtmoodi elluviidav Valgas, Elvas ja Tallinnas.



Mis siis ikkagi on rohepööre, mis roll on selles riigil ja kohalikel omavalitsustel?