Kristen Michal: punaste rattateedega tekitatud loodusreostus väärib keskkonnakirvest

„3,6 miljonit eurot ja 100 000 liitrit punast plastikut, mis nüüdseks on suuresti merre või haljasaladele jõudnud. Selline kuritegu looduse vastu on kindlasti tugev kandidaat keskkonnakirve tiitlile,“ ütleb Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal.

Ta toob ühtlasi välja, et kui tavaliselt vigadest õpitakse, siis Tallinna linnavalitsus on lubanud jätkata punase plastiku linnaruumi laiali kandmist. “Harva saab juhtimisviga ja maksumaksja raha halb kasutus nii jämeda punase joone alla,” sõnab Michal.

„Punased rattateed on halvasti juhitud organisatsiooni õpikunäide. Linnapead on toonud meieni Tallinn 2035 strateegia ja rattastrateegia. Tallinna Transpordiameti ning Keskkonna- ja Kommunaalameti juhtivad ametnikud on takistanud rattastrateegia ja Tallinn 2035 elluviimist. On aeg korraldada avalik konkurss linnaametite uute juhtide leidmiseks, “ lausub Pere.