Metsataimede lasteaias käib töö aasta läbi

Väikese metsataime nimel tehakse ära suur töö

Väikese metsataime nimel tehakse ära suur töö

Koolitamine tähendab tegevust, kus pea aasta aega külvikastis kasvanud seemikud istutatakse põllumulda, et need enne metsa istutamist poolteist-kaks aastat veelgi tugevamaks ja vastupidavamaks kasvaksid. See on vajalik, kuna põllus kasvades areneb kuusetaimede juurestik tugevamaks ja taimed hakkavad tasapisi harjuma erinevate ilmastikuoludega. See tagab, et metsa istutatavad noored taimed on elujõulised ja vastupidavad. Kevadel koolitame kuusetaimi.

Koolitamine on meeskonnatöö, üksinda seda teha ei saa. Ainuüksi koolitusmasinale on vaja vähemalt 8 -10 inimest, kus igaühel on väga tähtis roll, et taimed saaksid põldu võrdsete vahedega sirges reas.

Koolitamine kestab pea jaanipäevani ning sellega töö ei lõpe. Nii nagu metsas peale istutamist tuleb metsanoorendikku hooldada, nii tuleb ka taimlas peale koolitamist noori taimi hooldada. Suve jooksul on selliseid suuri põlde, kuhu oleme koolitanud miljoneid kuuse-, kase- ja sanglepataimi, vaja rohida 2-3 korda. Ühe väikese metsataime metsa jõudmiseks tuleb enne väga palju tööd ära teha, alates seemne külvamisest ja kasvuhoones kasvatamisest kuni koolitamiseni ja selle põllult väljakaevamiseni.

Mulle meeldib, et töö tulemus on koheselt silmaga näha. Kui päeva lõpuks on sada tuhat taime põldu koolitatud või koolitamise lõpuks juba suur põld miljoneid taimi täis, siis on sellest suur rõõm. Kui täna koolitatud taimed järgmisel sügisel või ülejärgmisel kevadel metsa istutatakse, siis on uhke tunne, et olen saanud sellesse oma panuse anda.