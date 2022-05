Tühja neist kliimaeesmärkidest! Kivisütt läheb ahju rekordkoguses

Mullu suurenes kivisöest elektri tootmine 2020. aastaga võrreldes 9%, saavutades ajaloo kõrgeima taseme, näitavad rahvusvahelise energiaagentuuri (IEA) andmed.

Alles sügisel lubasid maailma riigid Glasgow’s toimunud ÜRO 26. kliimakõnelustel (COP26), et kivisöe kasutamist hakatakse järk-järgult vähendama. COP26 president Alok Sharma sõnas pärast kõneluste lõppu, et kuigi riigid ei olnud nõus kivisöest loobuma, on endiselt võimalik piirduda 1,5 °C soojenemisega. „Aga see on tehtav üksnes siis, kui kõik riigid enda lubadustest kinni hoiavad,” ütles ta sügisel.

Ent nüüd taasavavad Saksamaa ja Itaalia juba suletud kivisöejaamu ning Hiina astub sammu kaugemalegi ja taasavamise kõrval lausa ehitab uusi jaamu.