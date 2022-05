FOTOD | Tallinn blokeeris mitu päeva enda ehitatud jalgrattarada

Teisipäeval öeldi Tallinna munitsipaalpolitsei ametist (mupo), et rikkumine on fikseeritud, kuid trahvi ei tehtud, sest ei olnud kindlat isikut, kelle nimele trahv vormistada.

Kolmapäeval rääkis mupo pressiesindaja Meeli Hunt Eesti Päevalehele, et lõpuks on selgunud aluste omanik. Selleks on Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet, kes teostas linnas kevadisi haljastustöid. 4. mai pärastlõunaks oli takistus rattateelt eemaldatud ja multš haljasalale laiali laotatud.