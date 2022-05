Avalik pöördumine: Eesti peab fossiilsest gaasist lõplikult loobuma, asendades selle taastuvate lahendustega

Ühenduste hinnangul on tarvis viivitamatult loobuda Vene gaasist ning fossiilsest gaasist üldse eeskätt kolmel peamisel põhjusel.

Esiteks põhineb fossiilne gaas täielikult impordil ning on seega energiasisendina haavatav. Teiseks näitas möödunud talv fossiilse gaasi hinna ettearvamatut kõikumist ning karmistuvad keskkonnanõuded ja kliimaeesmärgid ei anna põhjust loota, et gaasi hind taastub. Kolmas oluline tegur on gaasi tarneahela igas osas lekkiv metaan, mis hoogustab kliimamuutust.