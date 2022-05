KUULA | Biometaani tootmisest võidavad nii põllumehed kui ka muu kogukond

„Sellel on positiivne mõju. Väga oluline detail on ikkagi see, et kui inimene elab näiteks suure veisefarmi kõrval, kus veisesõnniku laotamine tekitab ebameeldivat lõhna, mis häirib kindlasti elanikkonda, siis tänu biometaanijaamale väheneb lõhnahäiring oluliselt. Tootmises lagundame halvasti lõhnavad ained ära ja pärast seda tekib kääritusjääk, mille lõhnakomponent on 90% ulatuses vähenenud,“ lisas Uljas.