VASTULAUSE | Neste jaoks on jätkusuutlikkuse tagamine kesksel kohal – ettevõte parandab ja selgitab mõnesid The Guardiani artiklis esitatud väiteid

Artiklis öeldakse: "Neste keeldus ütlemast, mitu protsenti lennukikütuse segust moodustavad palmirasvhapete destillaadid (PFAD)". See väide on vale, sest olime ajakirjanikule konkreetselt öelnud, et Neste MY jätkusuutlikku lennukikütust toodetakse ainult kasutatud toiduõlist ja loomsete rasvade jäätmetest.

Mis puutub artiklis esitatud väitesse, et Neste palmiõli tarnijad olid aastatel 2019–2020 seotud märkimisväärse metsade mahavõtmisega, siis me oleme nendele väidetele avalikult vastanud juba siis, kui need 2020. aastal esmakordselt avalikustati. Hiljem avaldasime järelteate, kui juurdlus selgitas välja, et puuduvad tõendid, mis toetaks väiteid tõsistest jätkusuutlikkuse alastest rikkumistest Neste tooraine tarneahelas. Kuigi meie juurdlused kõigi nende väidete kohta on lõpule viidud, jätkame me palmiõlitööstuse nende turuosaliste jälgimist, kelle kohta süüdistusi esitati.

Tehes koostööd Coldplayga me ei kasuta toorainena tavalist palmiõli ega teisi kvaliteetseid taimeõlisid taastuvkütustes, mida tarnime. Nagu me läbipaistvalt oma veebilehel selgitame: kasutame jätkusuutlikult toodetud taimeõlisid nagu 100% sertifitseeritud ja kontrollitud päritoluga palmiõli, et toota jätkusuutlikke tooteid konkreetsetele turgudele, võttes arvesse nende turgude poolt seatud tingimusi. Tavaliste taimeõlide osakaal, samuti tavalise palmiõli osakaal, on Neste globaalses taastuvtooraine baasis viimase kümnendi jooksul oluliselt vähenenud - 2021. aastal oli see ligikaudu 8%. 2023. aasta lõpuks plaanime tavalise palmiõli osakaalu Neste globaalses taastuvtooraine baasis vähendada 0%-ni.