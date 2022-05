„Vastik lobitöö käib.” Lääne-Virumaa valla rahvaesindajatel on tuumajaamajutust kõrini

Fermi Energia on Viru-Nigula vallas tihe külaline. „Praegused kohaliku tasandi arutelud on aga pelgalt emotsioonide lahingud, millel pole sisulises küsimuses mingit tähtsust,” ütles Viru-Nigula vallavolikogu liige Kaido Veski tuumajaama rajajate visiitide kohta.

„Fermi Energia proovib volikogule tuumajaama maha müüa, väites, kui odav ja hea see on. Aga sellist jaama, nagu nad müüvad, ei ole ju maailmas olemas. Vastik lobitöö käib,” lisas volikogu liige Koit Oras.

Veski arvates ei peaks volikogu kaasama arutellu, kas Eestisse sobib tuumajaama ehitada. „Miks me peame vaidlema millegi üle, mis on tippspetsialistide ja -poliitikute pärusmaa? See ajab volikogu lõhki ega ole meie asi arutada,” sõnas ta.