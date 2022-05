Euroopa Komisjoni asepresident: mu süda murdub, kui näen, kuidas Eestis tehakse tervetest puudest väikeseid pelleteid

„Eesti metsad ei ole heas seisus. Me peame seda endale tunnitama, kuigi me ei taha seda kuulda, aga see on tõde,” rääkis Timmermans. Tema hinnangul näitab halba seisu juba see, et Eesti metsad emiteerivad rohkem süsinikku kui suudavad siduda.

Ta rääkis, et puidu kasutamine ehituses, tekstiilitööstuses või akude tootmisel on palju etem kui puidu ahju lükkamine, kuna see toob ka rohkem kasumit. Timmermansi hinnangul on puidu põletamine pikas perspektiivis mitte ainult majanduslikult halvim valik, vaid see on ka metsale kui ökosüsteemile kõige kahjulikum.

Puitu saab kasutada ka nii, et nii metsad kui ka puidutööstus jäävad ellu, rõhutas ta. „Mets on tohutu vara. Nii süsiniku neelamises kui majanduspotentsiaalis. Aga teeme seda nii, et see on jätkusuutlik.”

Taastuvenergia koda ei nõustu

Eesti Taastuvenergia koja juhi Mihkel Annuse hinnangul viitavad Timmermansi eksitavad sõnad selgelt sellele, kuidas erinevad liikmesriikide arusaamad metsandusest ja bioenergiast sõltuvad sellest, kui palju neil metsandusega praktikas pistmist on. „Meie regioonis on Põhja- ja Baltimaadel pikaajaline kogemus metsa majandamises ning puidu kasutamises nii tööstuses, ehituses kui ka energeetikas. Meie mätta otsast kõlab Brüsseli esindaja väide, et eestlane ei oska oma metsa majandada küüniline ja elukauge," sõnas ta.

Kuna Timmermansi hambusse jäid eelkõige pelletid, siis rõhutas Annus, et väärindatud puitkütusena peavad need olema Euroopa Liidus kasutamiseks sertifitseeritud ehk neile kehtivad ranged jätkusuutlikkuse kriteeriumid. Sellega on tema sõnul välistatud olukord, kus kaitsealustest metsadest pärit puit või muud väärtuslikud puud jõuaksid pelletitena energeetikasektorisse, sh Eesti või teiste riikide ahjudesse.

Eesti Taastuvenergia koja volinike hulka kuuluvad järgmised inimesed: Andres Taukar ja Rene Tammist OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaamast, Margo Külaots AS Fortum Eestist, Raul Kirjanen OÜ Graanul Energiast, Jan Niilo MTÜ Eesti Veskivaramust ja Henry Uljas MTÜ Eesti Biogaasi Assotsiatsioonist.