IT-spetsialist: me peame krüptost loobuma

Ma seletan, kuidas bitcoin töötab.

Selleks, et krüptotehingud toimuksid, peab kogu aeg "kaevandama". Selle jaoks on üle maailma väga palju spetsiaalseid arvuteid. Kaevandamine seisneb selles, et kõik need arvutid püüavad teatud matemaatiliste omadustega arve ära arvata. Ainult üks arv kolmekümnest triljonist on õige. Nende arvude arvamiseks kulub palju elektrit ja kes esimesena arvu ära arvab, saab selle eest preemia. Ülejäänute numbrid ja elekter lähevad lihtsalt raisku. Seda skeemi nimetatakse töötõestuseks (proof-of-work).

Selle arvamismängu peale kulub 1% kogu maailmas toodetavast elektrist. See arvamismäng põhjustab 0.5% kogu maailma süsinikuheidetest.