Metsateadlased: sarnaselt raiemahule tuleb määrata, kui palju metsa muudetakse teedeks ja asulateks

Metsaseaduse järgi on raadamine raie, mida tehakse, et võimaldada maa kasutamist muul otstarbel kui metsa majandamine.

Mets ja puit seovad süsinikku. Kliimamuutuste juurprobleem on süsinik, mis pärineb fossiilsete maavarade kasutamisest. Keskne küsimus kliimamuutuste vastu võitlemisel on vähendada fossiilsete kütuste ja materjalide kasutamist. Puit on siin üks võimalikest lahendustest. Eesti metsade üks väljakutse on metsamaa vähenemine erinevate taristuprojektide tõttu, mitte metsaraie.