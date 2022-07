FOTO | Tartu viis saavutada ohutu linnaruum: katame tänavad kilega

Tartu linna turundusjuht Helen Kalberg seletas, et lindid on osa turunduskampaaniast, mille eesmärk on edendada turvalist tänavaruumi. „Rattaga ja jalgsi liiklema kutsuvad lindid on osa kampaaniast „Tänav kõigile“ ning moodustavad terviku bussipeatustes olevate plakatitega. Lahendus võimaldab paindlikku paigutust linnaruumis just nendes kohtades, kus on vaja erinevaid liiklejagruppe kõnetada,“ ütles ta. Algselt olid kilelindid Kalbergi sõnul osa Riia tänava ajutiste rattateede projektist, millele linnavalitsus hiljuti kriipsu peale tõmbas.

Kalberg tunnistas, et näeb vastuolu rohelist liikumist reklaamiva kampaania ja loodust reostava kile vahel, ent tegemist on kompromissiga. „Mingil hetkel tuleb prioriteedid järjestada. Jalgratturite ja jalakäijate liiklemise ristumiskohtades on probleem päris tõsine ja sinna on vaja lahendust, mis oleks kohapeal kõige kättesaadavam,“ ütles ta. Kalberg ei näinud ka ohtu, et kile linnaruumi risustama hakkaks, kuna see saab tema sõnul puruneda vaid tahtliku tegevuse käigus.

Teavitamisel on ilmselgelt vähem poliitilist riski, kui päriselt asjade tegemisel. Tõnis Savi

Liikuvusekspert Tõnis Savi leidis, et kuigi teavitustöö on tore, tuleks esmalt tegeleda liikumiskeskkondade korrastamisega. „Ega ta kahju ei tee, liiklemiskultuur vajab pidevalt tuge ja suunamist. Teavitamisel on ilmselgelt vähem poliitilist riski, kui päriselt asjade tegemisel,“ ütles ta. Samuti oli Savi seisukohal, et Tartu poliitikud tegid valearvestuse jättes ära Riia tänava ajutised rattateed, mis oleks reaalselt rattaga liiklemisse muudatusi toonud.

Olukorra teeb eriti kentsakaks tõsiasi, et linnavalitsus ise pole kampaaniast teadlik. Kuigi lintidelt võib leida Targa Tartu kirjad, valdas projekti juhtivat abilinnapead Raimond Tamme täielik teadmatus lintide otstarbe ja olemasolu kohta. Ka linnaplaneerimise eest vastutav abilinnapea Gea Kangilaski suunas küsimused edasi linnaarhitekt Tõnis Arjusele, kes omakorda ennast vastamiseks piisavalt pädevaks ei pidanud.