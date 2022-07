FOTO | Tartu kilekampaania laguneb peale ühte nädalat

Tartu turundusjuht Helen Kalberg sõnas, et kui nendeni jõuab info katkistest lintidest, koristab linn need ära. Tema sõnul tegelesid nad ka täna lintide korrastamisega. Tähelepanelik tartlane võis aga märgata, et lindid on piltidel nähtud olekus olnud juba vähemalt pool nädalat. Kalberg tõdes, et ei saa välistada, et lindid on ära lõhkunud ilmastikuolud, nagu vihm või tuul, ning samuti pole välistatud linnaruumi reostumine. „Loomulikult kui keegi tahab need lahti tõmmata ja linna peale laiali jätta, siis selle eest me kaitstud pole,“ ütles ta.