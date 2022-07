Kliimanoored ei anna alla ja kaebasid õlitehase kohtuotsuse Riigikohtusse edasi

„Kliimakriis ei saabu tulevikus, vaid see on juba käes,“ ütles toona MTÜ Loodusvõlu juhatuse liige Kertu Birgit Anton. „Praeguses olukorras on vastutustundetu ehitada Eesti inimeste raha eest uut fossiilkütuste tehast, mis süvendab kliimakriisi ja ahendab noorte vabadust elada tulevikus oma äranägemise järgi. Noored ei peaks olema sunnitud käima oma riigiga kohut, aga kui otsustajad muidu ei mõista, et Eesti rahva ja inimkonna hoidmiseks tuleb lõpetada fossiilkütuste tootmine, siis teeme selle neile selgeks kohtus.“