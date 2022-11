Ohtlikud kõnni- ja rattateed on minevik? Tallinn karmistas hooldusnõudeid

Möödunud sügisel Tallinna linnapilti ilmunud punased rattarajad olid läbitavad kuni lume tulekuni. Libedad kõnniteed on olnud probleem palju kauem. Aastaid on Tallinna linnavalitsus pealt vaadanud, kui halvasti toimib nende koristussüsteem, mis jätab kõnniteed ohtlikuks. Eelmisel talvel said mõned linna lepinguparterid nõuetele mittevastava töö eest ka trahvid kaela.