Riigikohtu otsus: kohalik omavalitsus võib kaitsta kultuuripärandit raiepiiranguga

Eesti Päevaleht kirjutas septembris , et Lõuna-Eesti vallavalitsus otsib riigikohtu kaudu võimalust ristipuid raie eest kaitsta. Ristipuud on peamiselt Eesti kaguosas olevad looduslikud pühapaigad, kuhu on sisse lõigatud ristimärk ja mille kahjustamist taunitakse. Risti puusse lõikamine on osa sajandeid vanast matusekombestikust, mistõttu on puud Eesti kultuuripärandi osa. Kõige enam selliseid puid on säilinud Põlva- ja Võrumaal.