FOTOD | Tallinna Raekoja platsile kerkis suvekuudeks park

Park on avatud juunist septembri alguseni ning selle välilaval toimub suve jooksul mitmeid üritusi. Pargi autorid on Tallinna Strateegiakeskuse Ruumiloome osakonna arhitekt Ann Kristiin Entson ja maastikukujundaja Hannes Aava.

Tallinn on Euroopa 2023. aasta roheline pealinn alates 21. jaanuarist. Tallinn võttis tiitli üle Prantsusmaa linnalt Grenoble'ilt. Jaanuaris rääkis liikuvusekspert Marek Rannala, et tiitliaasta tegevuste puhul loeb see, kas need tegevused annavad kestva mõju. Ta rõhutas toona, et tiitel üksi linnakodaniku elukvaliteeti ei paranda.