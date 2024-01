JÄRGMINE PÕLVKOND | Rahva võim? See eelnõu võtaks kogukonnalt õiguse oma kodumetsa saatust otsustada

Mitmed kogukonnad üle Eesti on pidanud oma kodumetsade eest RMK-ga võitlust pidama. Nüüd tahetakse neilt see võimalus võtta.

Riigikogule on taaskord esitatud metsaseaduse ja planeerimisseaduse täiendamise eelnõu, millega taotletakse kokkuvõtlikult, et edaspidi otsustataks inimeste kodumetsade saatus kinniste uste taga RMK ja kohaliku omavalitsuse kokkuleppel. Seda seetõttu, et kogukonna kaasamine on tülikas ja tihti hakkavad kohalikud vastu RMK soovile nende mets lagedaks raiuda. Aga loomulikult pole dokumentides selle eelnõu päris eesmärki vähimagi aususega kajastatud.