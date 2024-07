Kaitse all olevad vesilikud asustati ehituspoe tõttu ümber. Looduskaitsjad näevad uues asukohas ohte

Punane tn 76 väljapüügi märgala tiikidest ja pisiveekogudest püüti kokku 1914 täiskasvanud tähnikvesilikku, 2205 vastset ja 62 muna, kokku 4181 isendit, selgus ümberasustamise aruandest. Kui palju isendeid jääb ehitustegevuse alla, ei osanud ümberasustamist ellu viiva Rewild OÜ juht Jaanus Remm Delfile öelda. Pooled vesilikest asustati ümber Sõstramäe tänavale loodud elupaika ja teine pool samale alale tehtud kompensatsioonielupaika ehk „refuugiumisse“.

See näitab, et tegemist on olnud väga elujõulise asurkonnaga, mille olemasolev elupaik hävib. Kristiina Kübarsepp

Arendaja tellimusel ümberasustamistöid teinud ettevõtte koostatud aruandes seisis, et saavutatud asustamise maht iseenesest on nii Sõstramäe kui ka Taevakivi tänava ääres piisav, et rajada iseseisev tähnikvesilike asurkond.

Kahepaiksete ekspert Kristiina Kübarsepp märgib pärast aruandega tutvumist aga, et tegelikult on Punane 76 aadressil veel alles üks vesilike elupaigalaik. „Kui arendus jõuab sellesse nurka, siis on samuti vajalik teostada uus tähnikvesilike ümberasustamine,“ ütles ta. „Selles piirkonnas on ka arusisalikud.“

Lisaks tuuakse aruandes esile, et rajatud asurkondade jätkusuutlikkuse tagamiseks on edaspidi oluline tagada elupaiga kvaliteet, sh toitumis-, sigimis-, varjumis-, talvitumistingimused jms, ja selle pikaajaline püsimine. Eeldusel, et on õnnestunud panna alus kahele – koos 2023. a ümberasustamisega kolmele – jätkusuutlikule tähnikvesiliku asurkonnale, võib aruande kohaselt lugeda keskkonnamõjude hindamises nimetatud mõju leevendatuks ning vesilike ümberasustamise nõude täidetuks.

Looduskaitsjad pole rahul

Aastatel 2015, 2023 ja 2024 tehtud ümberasustamiste käigus on kokku püütud väga suurel hulgal täiskasvanud tähnikvesilikke ja nende noorjärke, tõdes kahepaiksete ekspert Kristiina Kübarsepp. „See näitab, et tegemist on olnud väga elujõulise asurkonnaga, mille olemasolev elupaik hävib,“ ütles ta.