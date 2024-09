Tänavused suvekuud olid mõõdetutest kõige soojemad

„Tänavuse aasta viimase kolme kuu jooksul on maakera kogenud kuumimat juunit ja augustit, kuumimat päeva ja kuumimat boreaalset suve. See rekordtemperatuuride jada suurendab tõenäosust, et 2024. aasta on kõigi aegade kuumim aasta,“ ütles Copernicuse kliimamuutuste teenistuse asedirektor Samantha Burgess. „Sel suvel täheldatud temperatuuriga seotud äärmuslikud sündmused muutuvad ainult intensiivsemaks, millel on veelgi laastavamad tagajärjed inimestele ja planeedile, kui me ei võta kiiresti meetmeid kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks.“