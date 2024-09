„Need pärnad on määratud hukule.“ Veepuuduses vaevlevaid Tallinna pärnasid kimbutab ka seenhaigus

Varasügisesed raagus puud annavad märku, et midagi on korrast ära, ning seda eriti siis, kui ühes kohas on koos palju sarnaste tunnustega puid. Tavapäratult lehetud puud näitavad enamasti, et puudel on ebasobivad kasvutingimused või kallal mõni haigus. Korralikult hooldamata kuivanud ja murdumisohtlikud puud võivad aga ajapikku hakata ohustama ka linlaste vara või lausa inimelusid.