Euroopa Liit kavatseb muuta huntide kaitsestaatust

Nõukogu leidis, et kavandatav muudatus annab rohkem paindlikkust ka selleks, et lahendada Euroopas sotsiaal-majanduslikke probleeme, mis tulenevad hundi levikuala jätkuvast laienemisest. Seejuures säilitab see kõigi hundipopulatsioonide soodsa kaitsestaatuse Euroopa Liidus.

Hunt on praegu Berni konventsiooni teise lisa järgi rangelt kaitstud liik, mis tähendab, et konventsiooni osalised peavad kehtestama meetmed liigi kaitseks. Kavandatava muudatuse eesmärk on kanda hunt kaitsealuste liikide hulka ehk Berni konventsiooni kolmandasse lisasse. See tähendab, et huntide kaitse tuleb tagada asjakohaste ja vajalike meetmetega. Seejuures peab riikide tegevus hoidma hundipopulatsiooni väljaspool ohtu ning olema kooskõlas teaduslike ja ökoloogiliste nõuetega.

Liik on Euroopa maailmajaos edukalt taastunud ja hinnanguline populatsioon on kümne aastaga peaaegu kahekordistunud.

Samuti on hundid rangelt kaitstud EL-i elupaikade direktiiviga, mis annab eristaatuse mõnedele kiskjalistele, sealhulgas pruunkarule, hundile ja ilvesele. Kõnealuse direktiiviga jõustatakse Euroopa Nõukogu 1979. aasta Berni konventsiooni sätteid, millele EL-i liikmesriigid on alla kirjutanud.

Siiski pole kaitsetaseme muutmine kohe rakendatav. Euroopa Liit võib muuta elupaikade direktiivi lisasid, et kohandada huntide kaitsetaset riigisiseses õiguskorras, alles siis, kui Berni konventsiooni lisade muutmine jõustub.

Hunte on rohkem

Euroopa senine huntide tapmise ja püüdmise keeld on hõlbustanud nende tagasipöördumist traditsioonilistesse elupaikadesse ja aidanud paljusid populatsioone väljasuremise äärelt tagasi tuua. Nõukogu lähtuski otsust tehes asjaolust, et hundi kaitsestaatus on viimastel aastakümnetel näidanud positiivset suundumust. Liik on Euroopa maailmajaos edukalt taastunud ja hinnanguline populatsioon on kümne aastaga peaaegu kahekordistunud: 2012. aasta 11 193 isendilt 2023. aasta 20 300 isendini.