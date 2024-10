„Nagu oleks otsus fosforiiti kaevandama hakata juba tehtud.“ Keskkonnaühendused tahavad riigilt kaasavat arutelu

Sisuliselt uurib ministeerium, kas on vajadus välja töötada uus eelnõu ja muuta olemasolevaid seaduseid nõnda, et need toetaksid tulevikumaavarade, nagu fosforiidi, magneesiumi, rauamaagi ja haruldaste muldmetallide kasutuselevõttu. Eesmärk on tagada kindlus, et tulevikumaavarade kasutuselevõtt toimuks vastutustundlikult ning tooks maksimaalset kasu nii kohalikele kogukondadele kui ka Eesti majandusele laiemalt.