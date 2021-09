KUULA UUT SAADET “Rohepöörane” | Ülikõrge elektrihind annab võimaluse inimesi hirmutada ja vastumeelsust rohepöördele suurendada

Elektrihinna madalamaks tagasi saamisest rääkides sõnas Madis Vasser, et kui elektriturul hakatakse midagi muutma, tuleb vaadata laiemat pilti. „Üks mõte on olnud, et võtame taastuvenergia tasud ära, siis läheb elekter odavamaks. Aga seda võiks teha siis ka fossiilkütuste toetuste ja boonustega."

Mart Valner kommenteeris seepeale, et probleem tekib siis, kui näiteks kuu aja pärast on elektrihinnad neli korda madalamad, aga taastuvenergia tasud kaotati ära. Ta kahtles, kas neid tasusid siis enam tagasi hakatakse panema, kui need juba kord ära kaotati. See tähendab aga, et uusi taastuvenergia projekte ei tule, kuna elektrihind on nii madal, lisas Vasser.