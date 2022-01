FOTOD | Kurioosum: ülikoolilinnas haihtus rattatee

„Rattatee on pärast lume sulamist taas kasutatav, seni saavad ratturid sõita sõiduteel või kõrvalasuval kolme meetri laiusel kõnniteel veendudes jalakäijate turvalisuses," kommenteeris Tammeoru. Ta lisas, et aparaaditehase kõrval asuv lühike rattatee on piiratud külgnevate hoonetega, haljasalaga ning selle kõrval on ka rattaringluse rattaparkla, mistõttu polnud võimalik rajada laiemat rattateed ega jätta eraldi ruumi lumevallidele.

Suvel rajatud rattateede puhastamisega on raskusi ka Tallinna linnavalitsusel. Hiljuti kirjutas Eesti Päevaleht, et Tallinnas lume alla mattunud rattateed on läbimatud. Tallinna abilinnapea Vladimir Svet kommenteeris tollal, et sel talvel on linnavalitsuse ja selle lepingupartnerile esimeseks suuremaks katsumuseks rattataristu hooldamisel tihedate lumesadude ajal. „Tuleb nentida, et hooldamises esineb puudujääke ja on selge, et peame parandama linna ja meie partnerite praktikaid," sõnas abilinnapea.