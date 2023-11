Tulevast aastast saab rongiga Tartust Riiga sõita

Klaas lisas, et regulaarse Tartu-Riia reisirongiühenduse loomise võimalusi on linn otsinud juba mitu aastat. „Tõstatasin küsimuse reisirongiliiklusest Tartu ja Riia vahel 2021. aasta septembris, kui Balti riikide transpordiministrid külastasid erirongiga Tallinnast Vilniusse sõites Tartut,“ märkis ta.

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et eesootava Tartu 2024 tõttu on Tartu ja Riia vahelise ühenduse loomine linnale ülioluline. „Olen Elroni esindajatele öelnud, et rongiliikluse avamiseks oleks optimaalne turismihooaja algus ehk suvi. Tartu linn koostöös teiste Lõuna-Eesti omavalitsustega saab teha rongiliinile turundustuge. Meie vaates peaks ühendus jätkuma ka pärast kultuuripealinna tiitliaastat,“ rääkis linnapea.

Salmu sõnul hakkab liin toimima kõige varem tuleva aasta 1. juunil ja hiljemalt sama aasta detsembris. „Konkreetne algusaeg sõltub mitmest asjaolust. Esmalt ettevalmistustegevuste ajaraamist, mis hõlmab rongide sobivuse ja toimivuse füüsilist katsetamist Läti raudtee võrgul, muu hulgas ooteplatvormide osas, ohutusalaste dokumentide ja vastavushindamise tegemist, raudteetaristu kasutamise lepingu sõlmimist ja läbilaskevõime tellimist ning piletiinfo- ja müügisüsteemi arendusi,“ rääkis Salmu. „Kuivõrd teenuse tellimiseks on vajalik sõlmida avaliku teenindamise leping, eeldab see kooskõlastusi Euroopa Komisjoni, Läti ministeeriumi ning pädevate asutustega.“

Kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu ütles nüüd, et riigikogule esitatud tuleva aasta riigieelarves on ette nähtud 300 000 eurot selleks, et teha vajalikke ettevalmistusi Tartu-Riia rongiliini toimima panemiseks. „Eesmärk on esimeses etapis Tartu-Riia rongiühendus käivitada Elroni Tartu-Valga rongiliini pikendusena Riiani. Järgmistel aastatel, kui Eestisse saabub 16 uut rongi, saab liini planeerida eraldiseisvate väljumistena,“ sõnas asekantsler.

Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem ütles, et Elron on hakanud uurima võimalusi, kas ja kuidas oleks võimalik rongid Tartu-Riia liinil käima panna. „See hõlmab laia spektrit küsimusi, alustades Stadler FLIRT rongide (rahvasuus tuntud kui porgandid – toim) ja vedurijuhtide sertifitseerimisest Läti raudteel ning lõpetades taristu sobivusega meie rongidele. Läti ametiasutustega on protsessi alustamiseks ühendust võetud ja konsultatsioonid liini võimalikkuse osas käivad,“ kinnitas ta. Betlemi sõnul on praegu liiga vara prognoosida Tartu-Riia reisirongi liinile mineku täpset aega.

Rail Balticu konkurent

Salmu ütles, et peale uue rahvusvahelise ühenduse loomise võiks asjaosalisi ajendada Tartu-Riia rongiliini rajama teadmine, et Leedu plaanib avada rahvusvahelise Vilniuse-Riia liini, mis loob eelduse kolme Balti riigi pealinnade ühendamiseks raudtee abil.

Klaas teadis rääkida, et üle-eelmisel reedel Riias Balti kliima- ja taristuministrite kohtumisel tutvustas Leedu oma ettepanekut Vilniuse-Tallinna liini kohta, mille marsruut oleks Vilnius-Kaišiadorys-Šiauliai-Jelgava-Riia-Cēsis-Valga-Tartu-Tallinn.

Elron on töökohtumistel öelnud, et nende eeldatav sõiduaeg võiks olla kolm tundi ja 25 minutit. Urmas Klaas

„See oleks Tartu ja Lõuna-Eesti vaates hea lahendus, sest ühendaks Rail Balticust kaugemale jäävad olulised keskused omavahel ja ka suuremate keskustega. Kas sellest asja saab, on raske arvata. Leedu on seda ideed ka varem paar korda tõstatanud, kuid töösse pole see jõudnud,“ sõnas linnapea. Klaas ütles, et Balti riikide koostöö transpordiühenduste parandamiseks peab kindlasti olema aktiivsem ja tulemuslikum.

Samuti rõhutas Klaas, et oluline on pöörata tähelepanu rongiliikluse kui teenuse kvaliteedile. „Reisijale on oluline, et sõiduplaan ja väljumisajad vastaksid inimeste vajadustele, et rong oleks kiirem kui näiteks buss, et rong oleks kaasaegne. Näiteks praegu sõidab buss Riiga kolm tundi ja 50 minutit, aga auto kolm tundi ja 20 minutit. Elron on töökohtumistel öelnud, et nende eeldatav sõiduaeg võiks olla kolm tundi ja 25 minutit. Selline sõiduaeg oleks konkurentsivõimeline,“ ütles ta. Klaas lisas, et ka Tallinna-Tartu rongi sõiduaeg hakkab 2025. aastast olema ainult tund ja 35 minutit.

Betlemi sõnul oleneb rongi täpne sõiduaeg põhiliselt Läti taristu võimalustest, mistõttu selgub see pärast lõunanaabritega konsulteerimist.

Rail Balticu ja Tartu-Riia liini konkurentsi kohta ütles Betlem, et need on siiski kaks eri asja. „Rail Baltic võimaldab luua oluliselt kiiremaid ühendusi kui olemasolev taristu. Sama oluline on aga see, et Rail Baltic võimaldab taasluua ühenduse Pärnuga,“ rääkis ta.