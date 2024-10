Euroopa Komisjoni viivitamine on lubanud ettevõtetel kasutada tervisele ohtlikke kemikaale

Komisjonil kulub Euroopa ombudsmani Emily O’Reilly sõnul otsuste eelnõude koostamiseks keskmiselt 14,5 kuud, kuigi tähtaeg selleks on kolm kuud. Teatud juhtudel võtab see aega lausa mitu aastat. Need viivitused kujutavad endast aga ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale, kuna ettevõtted saavad autoriseerimismenetluse ajal jätkata selliste keemiliste ainete kasutamist, mis võivad põhjustada näiteks vähki, kasvajaid või mutatsioone. Selle protsessi käigus ei ole kohaldatavad ka lisatingimused ega järelevalvekord, mille komisjon võib oma otsuses ainetest tuleneva kahju piiramise kohta kindlaks määrata.