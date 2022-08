Kohalikud on segaduses: Sütiste metsapargi ehitusload kehtivad. Kas terviseradade ehitus on ikka peatatud?

Eile saatis Tallinn välja pressiteate, kus öeldi, et terviseradade ehitamine on Tallinna poolt peatatud. MTÜ esindaja Kaire Jakobsoni sõnul ei julge tema kõvasti plaksutada enne, kui ehitusload ei ole ametlikult tühistatud. Pressiteates oli veel kirjas, et parkmetsa edasise saatuse üle otsustab keskkonnaamet kui selle ala valdaja. Jakobson lisas, et just keskkonnaamet andis loa park asfalteerida ja väljastas raieload, mille tõttu on juba üle 500 puu maha, mistõttu ei ole ta tuleviku osas väga optimistlik. „Mul on veel halvem tunne kui enne,“ rääkis ta.

Asfalti metsa ei tule Rainer Vakra

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul ei ole Tallinn tavaliselt kasutamata ehituslubasid tühistama asunud. „Me ei raiska selle peale aega ja halduskoormust," põhjendas ta. Sveti rääkis, et nüüd jääbki kohtu otsustada, kas Tallinn on teinud midagi ebaseaduslikku, kaasa arvatud seoses mainitud ehituslubadega.

Kas keskkonnaamet plaanib terviseradade arendusega jätkata? Ameti peadirektor Rainer Vakra vastas, et nad ei ole kunagi avaldanud soovi rajada Sütiste metsa ei asfalteeritud ega asfalteerimata terviseradasid. „Asfalti metsa ei tule. Keskkonnaameti eesmärk on, et inimesed elaksid loodusega kooskõlas ja et säiliksid elukohalähedased rohealad,“ kinnitas ta.

Vakra hinnangul saab amet Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal liikumise paremaks suunamiseks tegevused planeerida nüüd kaitsekorralduskavasse. Amet ootas linnapoolset otsust ja nüüd, kus see on olemas, saab nende töörühm koguneda ja edasist arutada. „Kindel on see, et hetkel on metsaalune liialt erinevaid radu täis tallutud. Paika tuleb saada õiged rajad, suunaviidad ja infotahvlid. Nõmmekana saan kinnitada, et Sütiste mets on kohalikele armas, kodune ja samas ka asendamatu,“ sõnas ta.