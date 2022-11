JÄRGMINE PÕLVKOND | Inimene ei ole kohanenud linnas elama. Looduse puudumine muudab meid haigeks

Me elame tänapäeval kummalises paradigmas, kus püsib arvamus, et oleme ülejäänud loodusest eraldiseisev osa. Vaadates puhtalt meie geneetikat ja kogu organismi toimimist, siis see pole nii. Meil ei ole võimalik end eraldada looduskeskkonnast ja jääda selle juures terveks. Kuid elame linnades, mis oma tänases vormis kahjustavad elanikke rohkem, kui toetavad. Kuidas luua linnu, mis toetavad ja väärtustavad kõiki sealseid elusolendeid ning loodust?