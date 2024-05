ARVAMUS | Jäätmereform toob omavalitsustele kaasa vajalikud muutused

Tori ja Jõelähtme vallavanemad kirjutavad, et omavalitsuste kesksele kohale seadmine jäätmereformis on ainuõige samm.

Jäätmevaldkonna reformimine on aktuaalne teema, mille läbiviimise teekonna osas on arvamuste paljusus. On väga hea, kui reform paljusid kõnetab ja paneb kaasa mõtlema. Hiljuti avaldas kliimaministeerium reformi osas esitatud arvamuste ja ettepanekute kokkuvõtte, milles paistavad eriti hästi silma Eesti ringmajandusettevõtete liidu jõulised negatiivsed hinnangud reformiplaanide osas. Palju on emotsioonidel põhinevaid hinnanguid ja eriliselt vaenulik ollakse omavalitsustele õiguste juurde andmise osas, mis olevat lausa kahjulik ja turumajandust hukutav.